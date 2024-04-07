وزير الزراعة يبحث كيفية الاستفادة من البحث العلمى فى مكافحة الآفات

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لبحث كيفية الاستفادة من البحوث التطبيقية في مكافحة الآفات الزراعية، مع د محمود هاشم أستاذ كيمياء الليزر المتفرغ بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الأوروبية في مصر.

وأكّد القصير أنَّ الوزارة ترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وذلك للاستفادة بمخرجات البحث العلمي التطبيقي في مجال الزراعة، مبينًا أنّ الدولة تقدم كل الدعم للبحوث العلمية التطبيقية وللباحثين المتميزين.

مواجهة التحديات والأزمات

وأضاف القصير أنَّه في ظل محدودية الموارد الطبيعية خاصة من الأرض الصالحة للزراعة وكذلك المياه فإن البحث العلمي هو الحل السحري لمواجهة التحديات والأزمات وتعظيم أقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه لتحقيق الأمن الغذائي.

ووجه القصير بضرورة تسهيل الإجراءات للاستفادة من البحوث التطبيقية خاصة في مجال تسجيل الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور والمبيدات واللقاحات مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة حفاظا على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تحتاج الى تعاون وتضافر جهود كل أبنائها الباحثين سواء من الوزارة أو الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية الحكومية والخاصة.

واستعرض محمود هاشم أستاذ علوم الليزر أبحاثه في مجال تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقه كيميائية وإمكانية الاستفادة بها في مكافحة الآفات الزراعية، إذ يمتلك 4 براءات اختراع بنتائج تطبيقات حقلية لمكافحة الحشرات والآفات الزراعية مسجلة في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية وأكاديمية البحث العلمي في مصر، كما تمّ مناقشته في آفاق وتحديات تطبيق البحث الذي توصل إليه بشأن مكافحة ذبابة الفاكهة من خلال استخدام أشعة الشمس ومستخلصات الكلوروفيل النباتية.

وكلف وزير الزراعة بتشكيل مجموعات عمل للوصول إلى نتائج تطبيقيه للبحث في مجال مكافحة الآفات الحشرية كما وجه بسرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية والتجارب المطلوبة لتسجيل المبيد والتأكد من فاعليته ونتائجه قبل تسجيله.