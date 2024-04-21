أفضل طريقة لعمل البامية والويكة في البيت.. الطعم حكاية

البامية واحدة من الأطباق الأساسية التي يفضل كثير تناولها، ويمكن للأمهات تحضيرها بوصفات مختلفة سواء كانت في الطاجن أو على الطريقة الصعيدية، ونستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لعمل البامية باللحمة مثل المطاعم.

طريقة عمل البامية باللحمة

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل البامية باللحمة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامج «على قد الإيد» الذي يعرض عبر شاشة «سي بي سي سفرة» والتي جاءت كالتالي:

المقادير:

بامية

بصل

لحم بتلو مكعبات

حمص مسلوق

كزبرة خضراء

ثوم

طماطم

ليمون

زيت زيتون

طريقة التحضير

في البداية يفرم البصل والثوم ويتم وضعهما في طاسة مع زيت زيتون على النار.

إضافة عصير الليمون والملح والفلفل واللحم والحمص وعصير الطماطم وتركها لتنضج.

في طاسة أخرى ضعي الثوم المفروم مع زيت زيتون وقلبي فيه البامية مع الكزبرة الخضراء.

يتم تقطيع البصل شرائح ترص في قاع الحلة، مع شرائح طماطم، ثم بعد ذلك يتم رص البامية.

يتم وضعها على النار لتكمل نضجها ومن ثم تقديمها بعد قلبها في طبق التقديم.

طريقة عمل طاجن البامية باللحم

1 كيلو بامية

½ كيلو لحم كباب حلة مسلوق

1 بصل

4 فص ثوم

2 كوب طماطم مبشورة

4 ملعقة كبيرة صلصة

2 ملعقة كبيرة سمنة

1 فلفل حار

ملح وفلفل

1 ملعقة صغيرة بهارات

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

4 ملعقة كبيرة ليمون

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة حسب الرغبة

4 فص ثوم إضافي

1 ملعقة كبيرة سمنة إضافية

طريقة التحضير

في البداية يشوح البصل والثوم المفروم والفلفل الحار في السمنة أو الزيت على النار

تضاف البامية ويقلب الخليط على النار

تضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم ويقلب الخليط

إضافة اللحمة المسلوقة والمرقة أو الماء الساخن والتوابل والملح والفلفل الأسود

يتم وضع الخليط في طاجن في الفرن لمدة ساعة

يمكن إضافة عصير الليمون

يتم تشويح الكزبرة المفرومة في السمنة مع الثوم والكزبرة الخضراء

إضافة الخليط على وجه الطاجن عند التقديم.

طريقة عمل الويكة الصعيدي

المقادير

بامية

شوربة فراخ أو لحمة حسب الرغبة

مكعب مرق

2 فص ثوم

خطوات التحضير