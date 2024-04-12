بدون طماطم.. أسرع طريقة لعمل صينية البطاطس في الفرن زي المحلات

تعد صينية البطاطس من أشهر الوجبات في الوطن العربي، ولها الكثير من المحبين في العالم أيضاً، وذلك لأنها وجبة سهلة التحضير يمكن تجهيزها في أسرع وقت في الفرن أو بدونه، وحتى توفري في الصلصة التي تستغرقها البطاطس قومي بتحضيرها بدون طماطم، وفق موقع «this little home » البريطاني.

المقادير

أوراك دجاج أو دجاج مقطع 6 قطع

بطاطس: 4 حبات

ملح: ملعقة صغيرة

فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

بهارات مشكلة: ملعقة صغيرة

ثوم: 6 فصوص مفروم

زيت: 3 ملاعق كبيرة

زبدة: ملعقة كبيرة

عصير ليمون: 2 ملعقة كبيرة

كمون حب: نصف ملعقة صغيرة

(خضار مقطعة اختياري)

طريقة تحضير صينية بطاطس بالفراخ

تقشر البطاطس وتغسل وتقطع شرائح أو قطع متوسطة الحجم.

تبلي البطاطس بالملح والزبدة، وضعيها في صينية الفرن.

تبلي الدجاج بالملح والفلفل والبهارات والزيت وعصير الليمون والكمون الحب والثوم جيداً.

ضعي الدجاج في الصينية فوق البطاطس.

وزعي الدجاج والبطاطس، وأضيفي ربع كوب ماء ساخن للصينية.

غطي الصينية بورق القصدير، وأدخليها الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة.

أزيلي ورق القصدير، وخففي حرارة الفرن إلى 190 درجة، واتركيها لمدة ساعة حتى ينضج الدجاج تماما.

تقدم صينية البطاطس مع السلطة أو الأرز حسب الرغبة.

يمكن إضافة الخضار المقطعة حسب الرغبة، مثل الجزر، والفلفل الأخضر، والفلفل الأحمر.