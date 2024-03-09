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تراجع أسعار الخضراوات في الأسواق مع اقتراب رمضان.. انخفاض ملحوظ لـ«الطماطم والبصل»

كتب:

سعيد رمضان
12:59 م | السبت 09 مارس 2024
الطماطم اليوم

الطماطم اليوم

تراجعت أسعار الطماطم وعدد من الخضروات بشكل ملحوظ في الأسواق المصرية اليوم السبت 9 مارس 2024، وذلك مع اقتراب شهر رمضان، عقب زيادة المعروض من الخضروات في الأسواق مع بدء موسم الحصاد.

أسعار الطماطم اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الطماطم والبصل، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضار اليوم للمستهلك

- تراجعت أسعار الطماطم اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك نحو 3.8%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 8.11 جنيه. 

- تراجعت أسعار البطاطس اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 15.91%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 10.31 جنيه.

- تراجعت أسعار الكوسة اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 21.22%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 11.25 جنيه.

- تراجعت أسعار الجزر الأصفر اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 54.46%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 6.17 جنيه.

تراجع أسعار البصل اليوم 

- تراجعت أسعار البصل الأحمر اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 4.76 جنيه، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 25.41 جنيه.

- تراجعت أسعار البطاطا اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 22.8%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 7.18 جنيه.

- تراجعت أسعار البسلة اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 12.09%، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 25.3 جنيه.

- تراجعت أسعار الباذنجان الرومي اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك بنحو 16.07 %، حيث سجل متوسط سعر الكيلو نحو 10.13 جنيه.

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