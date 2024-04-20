عاجل.. فيفا يهدد الأهلي أمام مازيمبي.. وتصريح رسمي يحسم الجدل

سادت حالة من القلق داخل النادي الأهلي بسبب إمكانية تهديد لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مشاركة أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق الأحمر أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل بعد الإصابة التي تعرض له في الذهاب اليوم السبت.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية على مستوى الرأس بعد اصطدامه بلاعب مازيمبي مما أدى لسقوطه مرتين قبل قيام السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لاستبداله.

ويخشى النادي الأهلي من صدام مع فيفا في ظل التخوف من إصابة اللاعب بارتجاج خفيف في المخ، وهو يجعله يخضع للراحة لمدة 6 أيام وفقًا للوائح ويحول دون مشاركته في الإياب يوم الجمعة المقبل.

مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي ستقام يوم 26 أبريل الجاري، أي بعد 6 أيام فقط من مباراة اليوم، وهو ما يستلزم خضوع أكرم توفيق وقتها لاختبار طبي وأشعة للتأكد من تعافيه، يوم الجمعة المقبل وهو نفس يوم المباراة مما يجعله غير لائق فنيًا وبدنيا لخوض مباراة الإياب في نفس يوم التعافي.

طبيب الأهلي يحسم الجدل حول إصابة أكرم توفيق

وأكد أحمد جاب الله، طبيب الأهلي أن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الوجه وجرح بسيط في الحاجب خلال ‏مشاركته في مباراة مازيمبي، نافيًا حدوث ارتجاج في المخ.

ووفقًا لتصريحات طبيب الأهلي فإن الفريق لن يفقد مجهودات أكرم توفيق خلال مباراة الفريق أمام مازيمبي في الإياب.

الأهلي يتعادل مع مازيمبي

وتعادل الأهلي سلبيًا أمام مازيمبي الكونغولي في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لينتظر الفريقان لقاء الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.