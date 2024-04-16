4 محافظات لن تشهد قطعا في الكهرباء.. مستثناة من خطة تخفيف الأحمال

بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية بداية من أمس، حيث تتراوح مدة قطع الكهرباء من ساعة إلى ساعتين حسب الأحمال في كل منطقة، ويتم تطبيقها بداية من 11 صباحًا حتى 5 مساءً، إلا أنّ بعض المحافظات لن تشهد قطعا في الكهرباء، ومستثناة من خطة تخفيف الأحمال.

4 محافظات لن تشهد تخفيف أحمال

وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إنّ محافظات «مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء» لن تشهد قطعا في الكهرباء، ومستثناة من خطة تخفيف الأحمال، موضحة أنّه لا يمكن فصل التيار الكهربائي عن بعض المنشآت الحيوية التي تقدم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة، وتشمل «المستشفيات، والبنوك، وأقسام الشرطة».

وأوضحت المصادر، أنّه حال وجود شكوى بشأن جداول تخفيف الأحمال، يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء، من خلال الاتصال على الرقم 23421475 أو من خلال الفاكس على الرقم 23421479، أو من خلال الموقع الإلكتروني من هنــــا.