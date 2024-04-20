الرقص مع جثث الموتى والتقاط الصور.. طقوس جماعة «توراجا» في إندونسيا

لكل دولة عاداتها وتقاليدها، وربما لكل مجتمع داخل الدولة الواحدة طقوسه الخاصة، التي تتوارثها الأجيال، وبعض هذه العادات تتسم بالغرابة وربما لا تتفق مع ثقافات عديدة في العالم، ومنها ما تقوم به جماعة «توراجا» التي تعيش في إندونسيا، وتحتفل مع الموتى.

استخراج الموتى من القبور

مع نهاية موسم الحصاد تقوم جماعة «توراجا» في إندونسيا بعمل حفل يطلق عليه «حفل تنظيف الجثث»، يقومون خلاله باستخراج جثامين الموتى من القبور والاحتفال معهم، يكون الغرض الرئيسي من هذا الحفل هو تكريمهم ورعايتهم كأنهم لا يزالون على قيد الحياة، بحسب ما ذكر في صحيفة «times of india».

مراسم الاحتفال بالموتى

بعد استخراجهم للجثث من المقابر، يقوموا بتنظيفها جيدًا من الحشرات والتراب، كما يقوموا بإحضار ملابس جديدة للموتى، ويلتقط ذويهم الصور التذكارية معهم، وتستغل العائلات هذا الحدث ليقصوا على صغارهم بعض التفاصيل عن أفراد العائلة الراحلين عن الدنيا.

اهتمام السياح بهذا الحدث

بحسب ما ذكر في صحيفة «times of india» أصبح حفل تنظيف الجثث يجذب عددا كبير من السياح، الذين يأتون لمشاهدة تعامل جماعة «توراجا» مع هذا الحفل السنوي، الذي أصبح محط أنظار الصحف حول العالم.

تعامل جماعة توراجا مع الموت

تحرص جماعة «توراجا» على هذه العادة، لإيمانهم بضرورة تذكيرهم لأبنائهم أن هناك روابط بين الحياة والموت، ومن وجهة نظرهم هذا الاحتفال يخفف من رهبة الموت لديهم، بينما الفكرة الرئيسية هي تكريم الموتى وقضاء معهم يوم يتذكروه جميعا.