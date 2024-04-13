عاد من الموت.. بيان عاجل من مازيمبي حول وفاة أسطورته قبل موقعة الأهلي.. عاجل

حالة من الارتباك لازمت نادي مازيمبي الكونغولي، قبل أيام قليلة من مباراته الحاسمة والمصيرية أمام الأهلي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تلقيه نبأ صادم بتعرض نجمه وأسطورته رينفورد كالابا لحادث سير مروع، خلال الساعات الماضية، ما بدوره أحدث حالة من اللغط حول حالته الصحية بعدما تضاربت البيانات بشأنها، وأعلن النادي وفاته قبل أن يصدر بيانا رسميا مرة أخرى يعتذر خلاله للجماهير.. فماذا حدث؟

حقيقة وفاة أسطورة مازيمبي قبل مباراة الأهلي

أعلن نادي مازيمبي الذي يستعد لمواجهة النادي الاهلي عملاق إفريقيا، وفاة أسطورته رينفورد كالابا، بعد تعرضه لحادث سير مروع أدى لتهشم السيارة التي كان يستقلها بشكل شبه كامل، قبل أن يعود ويعتذر عن هذا الخبر في بيان عاجل، ويوضح أن اللاعب لم يمت كما أعلن قبل وقت قليل، لكنه كان مجرد سوء فهم أثناء عملية نقل المعلومة.

وأضاف النادي: «إعلان الوفاة كان من قِبل خدمات الطوارىء واللاعب لم يتوفى كما أعلنا قبل قليل».. هكذا أعلن مازيمبي بشكل عاجل عن التوضيح الخاص بالحالة الصحية للاعبه، مؤكدا على أن ما حدث كان تسرع في الإعلان من قبل الطوارىء بعد استقبال اللاعب وهو في حالة صعبة للغاية، بسبب الحادث المرير.

وكتب النادي في بيانه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تدقيق.. سمعنا للتو من الفريق الطبي الذي يشرف على الحالة الصحية للمايسترو رينفورد كالابا، تم إعلان وفاته من قبل خدمات الطوارئ التي استقبلت اللاعب السابق للفريق ضحية حادث مروري خطير، وقد أدخله الأطباء الذين استقبلوه للتو في غيبوبة صناعية لكن وضعه حرج».

مازيمبي في الوقت الحالي يستعد لمواجهة الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام على أرضه خلال أيام، في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، يوم 20 من شهر أبريل.