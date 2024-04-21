برج الميزان هوائي، يشتهر بتقلب المزاج والتردد، لا سيما أمام القرارات الكبيرة، ويتسم بالمرونة واللباقة والشخصية الخدومة المحبوبة، ولا يحب المناطق الرمادية في العلاقات العاطفية، ويميل إلى الوضوح والحسم، رغم أنه يتردد في العموم.

ومن مشاهير برج الميزان الزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الأحد 21-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الميزان بأن اليوم مثالي لإكمال مهامك المعلقة، وأمامك قدر كبير من اللحاق بالركب، وسيكون هناك ضغط أقل من الالتزامات الجديدة في العمل اليوم، لذلك ستجد الوقت الكافي لإكمال كل هذه المهام والاسترخاء.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، تجد نفسك منخرطا بشكل أكبر في العلاقات العائلية، ويطلب والديك أو أطفالك الكثير من وقتك واهتمامك، وستوفر نظرة جديدة على علاقتك.