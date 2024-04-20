«المركزي للدراسات»: العالم يتعامل مع الأزمة الفلسطينية بشكل سطحي للغاية

قال اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، إنه لا زالت المقاومة الفلسطينية تواجه العدو، والخسائر الإسرائيلية في الحرب على غزة مستمرة في النزيف، وتتكبد يوما بعد آخر، موضحا أن إسرائيل حققت نجاحا في تدمير غزة، الذي يعد إجراما ظالما.

العالم يتعال مع أزمة غزة كأنه مراقب

وأشار «الدويري»، خلال حواره ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه أمل الحناوي، إلى أن الأهداف الأخرى التي طرحتها إسرائيل لنفسها، لتحقيقها في الحرب على غزة، أمامها وقت طويل حتى تتحقق، موضحا أن العالم يقف موقف المتفرج، ويتعامل مع هذه الأزمة ذات الكارثة الإنسانية كأنه مراقب.

وأوضح نائب مدير المركز المصري للدراسات، أن العالم يتعامل مع الأزمة الفلسطينية بشكل سطحي للغاية، ورؤية العالم لهذه الأزمة هي مسألة مساعدات إنسانية، وهذا أمر خاطئ تمامًا، بل هي قضية سياسية تسمى بالقضية الفلسطينية، موضحًا أنه يجب على المجتمع الدولي الذي يثور في قضايا أخرى، أن ينظر إلى حل القضية الفلسطينية.