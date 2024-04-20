الأورمان تشارك في قافلة التحالف الوطني السادسة لإغاثة غزة

أكد محمود فؤاد، نائب رئيس الأورمان، مشاركة المؤسسة في القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مضيفا أن هناك قافلة أخرى يوم الاثنين المقبل متوجهة إلى قطاع غزة.

وتضم القافلة 30 شاحنة محملة بمواد غذائية وأدوية وحليب أطفال ودقيق ومياه، وذلك للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

التزام المؤسسة بدعم الشعب الفلسطيني

وأكد «فؤاد» في تصريح خاص لـ«الوطن» التزام المؤسسة التام بدعم الشعب الفلسطيني منذ اللحظة الأولى لتأسيسها، مشيرا إلى أن الأورمان شاركت في إرسال ما يقرب من 300 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن.

وأضاف نائب رئيس مؤسسة الأورمان: «نعتزم الاستمرار في دعم أهلنا بغزة من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وسنواصل إرسال المساعدات حسب احتياجاتهم، سواء كانت أدوية أو ملابس أو بطاطين أو مواد غذائية أو دقيق أو مياه».

دور التحالف الوطني في تنظيم دخول المساعدات إلى غزة

وأشاد بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تنظيم دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ويؤكد التزام المؤسسة بالمشاركة في جميع قوافل التحالف خلال الفترة المقبلة.