صناع الخير تشارك في القافلة السادسة للتحالف الوطني لدعم غزة

أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، مشاركة المؤسسة في القافلة السادسة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم غزة، مضيفا أن المؤسسة تشارك في القافلة التي من المقرر انطلاقها الاثنين المقبل متوجهة إلى غزة.

صناع الخير تشارك في جميع قوافل التحالف

وأوضح «زمزم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مؤسسة صناع الخير شاركت في جميع قوافل التحالف منذ بدايتها؛ إيمانا منها بأهمية دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأشار إلى أن المؤسسة ساهمت في هذه القافلة بخمس شاحنات محملة بـ80 طنا من المساعدات؛ شملت مواد غذائية وملابس وأغطية وأدوية ومستلزمات طبية.

وأضاف أن المؤسسة حرصت على مواكبة التغييرات النوعية التي طرأت على شكل المساعدات المقدمة من قبل التحالف الوطني، إذ جرى التحول من توزيع المواد الغذائية التقليدية إلى المعلبات التي تناسب احتياجات أهالي قطاع غزة في ظل ازدياد معدلات النزوح ونقص غاز الطهي.

استمرار صناع الخير في تلبية الاحتياجات الطبية الرئيسية

وأكد رئيس مجلس أمناء صناع الخير، استمرار المؤسسة في تلبية الاحتياجات الطبية الرئيسية في قطاع غزة، من خلال تقديم الأدوية والمضادات الحيوية ومستلزمات غرف العمليات والأدوية المنقذة للحياة مثل أدوية الفشل الكلوي.

وكشف عن تقديم المؤسسة لسيارتي إسعاف و50 سريرا طبيا، وعدد من أجهزة طبية في إطار قوافل التحالف السابقة.

ووجه الشكر والتقدير لجميع المتبرعين الذين ساهموا في دعم جهود مؤسسة صناع الخير، مؤكدا استمرار المؤسسة في فتح باب التبرعات حتى آخر لحظة لجمع أكبر قدر ممكن من المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.