الدويري: المنطقة تمر بأزمة كبيرة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة

قال اللواء محمد الدويري، نائب مدير المركز المصري للدراسات، إن المنطقة تمر بأزمة كبيرة، مؤكدا أن هذه الأزمة لا تؤثر على إسرائيل وقطاع غزة فقط، وإنما تؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن ما يدور بين إسرائيل وإيران، والحوثيين في منطقة البحر الأحمر، كل هذه تبعات نتجت عن الأزمة التي تسببت في تفجر الأوضاع بالمنطقة.

المنطقة على وشك الانفجار

وأضاف «الدويري»، خلال حواره ببرنامج «عن قرب»، الذي تقدمه أمل الحناوي، ويذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه قد يحدث في أي وقت انفجار بالأحداث، لا يستطيع أحد في المنطقة أن يسيطر عليه، متابعا: «الأزمة جعلت مصر والدول العربية تتحرك بشكل مكثف، كما حاولت منذ اندلاع الأحداث أن تحتوي الصراع».

جهود السيسي في وقف الحرب على غزة

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أجرى العديد من اللقاءات والاتصالات فور اندلاع الحرب، مع أكثر من 20 زعيما إقليميا ودوليا، لكن استمرت الحرب الإسرائيلية، مع استمرار إسرائيل في التفكير بتنفيذ أهدافها من الحرب.