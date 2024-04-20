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دراما المتحدة

تكريم المخرجة هالة خليل في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كتب:

بسمة شطا
11:45 م | السبت 20 أبريل 2024
تكريم هالة خليل من مهرجان أسوان

تكريم هالة خليل من مهرجان أسوان

كرمت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المخرجة هالة خليل، أثناء حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثامنة.

تكريم هالة خليل

حرصت المخرجة هالة خليل، على إلقاء كلمة بعد تكريمها، حيث قالت: «أنا قررت أسيب هندسة بعد مدرستي تلت سنين، وروحت أدرس إخراج، ولولا ماما مكنتش عرفت أعمل كدا، بحب أشكر كل الناس اللي دعمتني، أبو ابني كنت محظوظة إن قابلت حد بيدعم المرأة».

وتابعت: أن تكريمها جاء في توقيت كانت مصابة فيه بإحباط شديد.

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مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم المخرجة هالة خليل
بقلم بسمة شطا