تكريم المخرجة هالة خليل في مهرجان أسوان لأفلام المرأة

كرمت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، المخرجة هالة خليل، أثناء حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثامنة.

تكريم هالة خليل

حرصت المخرجة هالة خليل، على إلقاء كلمة بعد تكريمها، حيث قالت: «أنا قررت أسيب هندسة بعد مدرستي تلت سنين، وروحت أدرس إخراج، ولولا ماما مكنتش عرفت أعمل كدا، بحب أشكر كل الناس اللي دعمتني، أبو ابني كنت محظوظة إن قابلت حد بيدعم المرأة».

وتابعت: أن تكريمها جاء في توقيت كانت مصابة فيه بإحباط شديد.