«كيدز إيريا» في عيادة «حجازي».. لعب وصلاة وعلاج

كراسي على هيئة حيوانات متراصة حول «ترابيزة» عليها أشكال من الألعاب اليدوية وألعاب أخرى متحركة، وعلى الجدران لوحات لشخصيات كرتونية شهيرة مثل «سوبر مان»، وديكورات بألوان جذابة، تشد انتباه الطفل بمجرد أن يدخل عيادة الأطفال، تجاورها خريطة دولة فلسطين المصنوعة من الخشب.

«كيدز إيريا» داخل عيادة أطفال

الدكتور محمد حجازي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، قرر أن يبدل مشاعر الخوف والقلق التي تسيطر على جميع الأطفال أثناء ترددهم على العيادة، بمشاعر فرحة وحب للمكان والطبيب، الذي حوَّل لهم جزءاً من العيادة الموجودة في مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى مكان أشبه بالملاهي.

يحكي الدكتور حجازي عن فكرته: «دايماً الأطفال لما بييجوا العيادة مع أولياء أمورهم بيكونوا خايفين وعندهم توتر وقلق لأنهم رايحين مكان مش عارفينه، عشان كده حبيت أطمنهم وخصصت لهم أوضة كيدز إيريا عندي في العيادة، والمكان نال إعجاب الأطفال وأسرهم».

«حجازي»: تكلفة تجهيز الكيدز إيريا وصلت لحوالي 50 ألف جنيه

«تكلفة تجهيز الكيدز إيريا وصلت لحوالي 50 ألف جنيه، وفيها نجيلة صناعي، وكراسي على هيئة حيوانات، وترابيزة، ومراية هيلو كيتي، ومكعبات، وبازل، ومجلدات فيها الأرقام والحروف البارزة، وكمان فيها قبلة وسجادة صلاة علشان الطفل يتعلم الصلاة، وخريطة دولة فلسطين، المهم يكونوا مرتاحين وده جزء من العلاج».

استطاع «حجازي» أن يصل إلى هدفه من خلال إدخال السرور على قلوب الأطفال ورفع الخوف عنهم: «الكيدز إيريا حببت الأطفال في العيادة وربطوا بين الكشف والهزار واللعب والاستمتاع، وبدل ما الأهالي تضغط على أولادهم إنهم ييجوا العيادة بقا هما اللي ييطلبوا من أهاليهم إنهم ييجوا، وسعيد إني قدرت أخلص الأطفال من عقدة الخوف اللي بتسيطر عليهم لما يسمعوا إنهم رايحين للدكتور».