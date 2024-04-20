كفر الشيخ ضمن أعلى 5 محافظات في معدلات الإبلاغ ورصد الأمراض المعدية

تصدرت محافظة كفر الشيخ قائمة أعلى خمس مراكز على مستوى الجمهورية في معدلات الإبلاغ وترصد الأمراض المعدية في الربع الأول من عام 2024 حسبما ذكرت مديرية الشؤون الصحية في بيان لها.

الحفاظ على صحة المواطنين داخل المحافظة

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار جهود مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين داخل المحافظة، من خلال الاهتمام بتنفيذ خطة الأداء لإدارة الطب الوقائي بالمديرية بقيادة الدكتور شريف الخولي، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة مروة حمودة، مدير إدارة الوبائيات والترصد بالمديرية، والفريق المعاون لها في جميع الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة.

احتواء أي تفشيات وبائية محتملة

وأشار «شقوير»، إلى أنّ قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان يبذل جهوداً للارتقاء بمنظومة الترصد الفوري، والإبلاغ عن أي أمراض معدية من أجل سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية لاحتواء أي تفشيات وبائية محتملة، لافتاً أنّ هناك تشديداً على أهمية التحليل الروتيني والمستمر من قبل قطاع الطب الوقائي بقيادة الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة أداء المحافظات.