جامعة كفر الشيخ تنهي استعداداتها للمؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري

أنهت كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ استعدادها للمؤتمر العلمي الدولي السابع، لهذا العام 2024، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ويعقد برئاسة الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، ومقرر المؤتمر الدكتور محمد عاطف هلال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، في الفترة من 23 إلى 27 من شهر أبريل الجاري.

المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ المؤتمر العلمي الدولي السابع هذا العام 2024، تحت عنوان «الطب البيطري والتنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030»، سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء المقبل من الشهر الجاري بقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنّ المؤتمر يهدف إلى تشجيع البحث العلمي التطبيقي في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض الوبائية الوافدة، والتأكيد على سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني، وتحسين الاقتصاد القومي من خلال استخدام نتائج البحث العلمي لحل المشكلات المحلية والتطوير العلمي في المجال البيطري في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

محاور المؤتمر

وأشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ أهم محاور المؤتمر، صحة وتغذية وإنتاج الحيوان والدواجن والأسماك، والتقنيات الحديثة في البحوث البيطرية، وصحة الأغذية والأمراض المشتركة، وأمراض الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والتنمية المستدامة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتغير المناخ وتأثيره على الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وذكر الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، أنّ المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة، ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء، واللقاحات، ومستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع.