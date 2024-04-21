أسرة سعاد حسني تتبرع بـ«صندل» السندريلا لمؤسسة راعي مصر لدعم الأسر الأكثر احتياجا

تبرعت جيهان حسني، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بصندل السندريللا، لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن المقرر أن يدخل صندل الفنانة سعاد حسني في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيو چيرسي الأمريكية.

حفل راعي مصر في نيوجيرسي الأمريكية

ويحيي الحفل المطربة إليسا و المطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

يتضمن الحفل مزاد خيري يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة إليسا والفنانة لبلبة وأسرة الفنان الراحل جورج سيدهم