سعد لمجرد: نسبة مشاهدات الأغاني تأثرت بفرض قيود من «يوتيوب»

كشف المطرب المغربي سعد لمجرد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تأثر نسب مشاهدات أغانيه بقيود وضعها «يوتيوب» بسبب قضيتة الشهيرة في فرنسا.

وكتب سعد لمجرد قائلا: «أتقدم بالشكر الجزيل من أعماق قلبي، باسمي وباسم أنس وفريق العمل، لدعمكم المستمر وتشجيعكم لأغنيتنا الجديدة، أحببت لفت انتباهكم إلى أن حبكم وتقديركم لنا يعني لي أكثر من أي عدد من المشاهدات».

وأضاف لمجرد: «ما أشعر به خلال حفلاتي لا يمكن وصفه ولا مقارنته بأي شيء، فهو تفاعل لا يضاهى. يهمني أن أذكر أيضًا أن نسبة المشاهدات قد تأثرت ببعض القيود التي فرضتها يوتيوب، وذلك بمنع بعض أشكال الإعلانات بسبب قضيتي الخاصة في فرنس»ا.

وتابع: «أود أن أشير إلى سبب تراجع المشاهدات بهذا الشكل، لا يهمني، أحبابي، أهم شيء أن يبقى حبنا دائمًا، وأعدكم بأنني سأواصل العمل بجد واجتهاد لتقديم المزيد من المحتوى الجديد والجودة».