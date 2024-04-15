بعد تأجيله.. سعد لمجرد يحيي حفلا في مصر الليلة

تأجل حفل سعد لمجرد، الذي كان من المقرر إقامته أمس في أحد الأماكن بمنطقة الزمالك، وذلك بسبب عدم تمكنه من حجز طيارة أثناء تواجده في بيروت، بسبب تعليق حركة الطيران بين مصر ولبنان، بعد أحداث داخل الأراضي الفلسطينية.

مصير حفلة سعد لمجرد في مصر

وأوضح مصدر لـ«الوطن» أن الحفل سيقام اليوم الاثنين، ومن المقرر أن يصل سعد لمجرد مصر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان سعد لمجرد، روّج لحفلته في مصر، إذ نشر بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق عليه قائلا: «اشتقت لمصر أم الدنيا واشتقت لناسها الطيبون. سنلتقي يوم 14 أبريل بإذن الله، أنتظركم لأن وجودكم سيجعل الحفل رائعا».

ويأتي حفل سعد لمجرد في مصر، ضمن جولة حفلاته في الدول العربية، إذ أحيا حفلا يوم 12 أبريل الماضي في دبي، وكذلك يوم 13 في بيروت.