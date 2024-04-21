مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل 50 حالة من مصابي قطاع غزة

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية على أهبة الاستعداد لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة للجرحى والمصابين من أبناء قطاع غزة، يوم الثلاثاء المقبل؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزير التعليم العالي، وفي إطار الدور المجتمعي لجامعة سوهاج في دعم الأشقاء من الشعب الفلسطيني.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان، اليوم الأحد، إلى وضع خطة طبية متكاملة لاستقبال المصابين وتجهيز فرق طبية متخصصة على أعلى مستوى من المهارة في التخصصات المطلوبة كافة، مع وضع كل الإمكانات والتجهيزات من أشعة وتحاليل وعمليات وغيرها للتعامل مع مختلف الإصابات، وتوفير جميع الأدوية والأجهزة والمستلزمات للتعامل مع الحالات الواردة.

استقبال 50 حالة من مصابي قطاع غزة

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، أن المستشفيات الجامعية ستستقبل 50 حالة من مصابي قطاع غزة لتلقي العلاج ولإجراء جراحات عاجلة لهم من بينهم عدد من الأطفال والنساء.

في سياق آخر، أكدت إدارة جامعة سوهاج أنها لم تعلن عن جمع أي تبرعات باسم المستشفى الجامعي، محذرة من صفحات مجهولة تدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري لصالح مصابي غزة.

وأكدت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من تسول له نفسه فعل ذلك من خلال جهات إنفاذ القانون المعنية بهذا الشأن، كما حذرت المواطنين من الانزلاق إلى مثل هذه الإعلانات المغلوطة.