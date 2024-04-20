محافظ قنا يزور مصابي غزة بالمستشفيات الجامعية 

زار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصابي قطاع غزة بالمستشفيات الجامعية، والبالغ عددهم 24 حالة، و38 مرافقا للاطمئنان على الحالة الصحية لهم والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية الكاملة، رافقهما كلا من الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد الديب نقيب الأطباء بقنا، والدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب، والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمود عبد العال نائب مدير مستشفى الطواري ء «المرزوقي».

أعرب محافظ قنا، عن تقديره للفتة الإنسانية الكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصه على دعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية والصحية لهم، واطمأن محافظ قنا على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية، وتوفير العلاج اللازم للحالات.

الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة في المستشفيات الجامعية

وتابع «الداودي» الحالة الصحية للأسر الفلسطينية المتواجدة في المستشفيات الجامعية أثناء تلقيهم العلاج، وحرص على تبادل الحوار معهم والوقوف على الوضع الصحي، موجهين بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة بالشكل الذي يضمن سرعة التماثل للشفاء العاجل.

كما تفقد محافظ قنا أماكن الإقامة والإعاشة لمرافقيهم البالغ عددهم 38 مرافقا، موجهًا بضرورة توفير سبل الراحة والإقامة المناسبة لهم.

الأشقاء الفلسطينيين يوجهون الشكر للرئيس

فيما قدم المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية لهم ولأسرهم، مؤكدين أن مصر بلد الأمن والأمان كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع محافظ قنا.