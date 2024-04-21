«صوت الأزهر» تصدر عددا عن 47 فيتو أمريكي لدعم إسرائيل في إبادة الفلسطينيين

تصدر جريدة صوت الأزهر عددها رقم 1363 للسنة الـ23 الأربعاء المقبل، بعنوان «الفيتو الـ47.. صكوك الشراكة الكاملة في إبادة الشعب الفلسطيني».

وأوضحت جريدة صوت الأزهر في عددها، أنّ أبرز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في حق فلسطين، تمثلت في «احتلال الأراضي العربية، وإقامة مستوطنات غير الشرعية، وتهجير السكان الأصليين، ودعم الممارسات القمعية والفصل العنصري، واغتيال الرموز الفلسطيني، وعرقلة عمل بعثات تقصي الحقائق، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، وقتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة، وحرمان الفلسطينيين من الحماية الدولية، وقصف المدنيين وارتكاب الإبادة الجماعية، ودعم العدوان على غزة وعرقلة وقف إطلاق النار».

كما تضمّنت الجرائم: «حرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير، وإنشاء الجدار العازل، وضم الأراضي المحتلة، وغزو المدن العربية، وارتكاب المذابح بالمخيمات الفلسطينية، وحصار وتجويع قطاع غزة، ومنع الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية، وتهويد القدس، والهجمات على المسجد الأقصى، وعرقلة تطبيق القانون الدولى على الأراضي الفلسطينية».