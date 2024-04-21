انطلاق ثاني أيام امتحانات سنوات النقل الأزهرية للصفوف الابتدائية والإعدادية

انطلقت ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل الأزهرية، منذ قليل، إذ بدأت بطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، الذين يؤدون امتحان مادة التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، لمدة ساعة ونصف.

برنامج كبار السن في الأزهر

ويمتحن طلاب برنامج كبار السن السنة الأولى مقرري الفقه والقرآن الكريم لمدة ساعتين، والسنة الرابعة مقرري الفقه والقرآن الكريم، وطلاب الثاني الإعدادي مقرري أصول الدين التفسير والحديث والعلوم لمدة ساعتين، كما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مقرري الفقه والقرآن الكريم لمدة ساعتين،

اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، قد اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 لسنوات النقل بمراحلها المختلفة، والشهادات.

وأكد الضويني، في تصريح سابق، أنَّ الأزهر لا يدير عملية تعليمية فحسب، بل يحمل رسالة الإسلام، فالكل مسؤول عن تأدية هذه الرسالة، فنحن نحتاج إلى تخريج جيل يحمل هذه الرسالة ويؤديها كما يجب أن تكون، فمستقبل الدعوة يوجب علينا أن يقوم كل واحد منا بدوره على الوجه الأكمل.