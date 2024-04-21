فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحقق 1.1 مليون جنيه إيرادات في يوم واحد

احتل فيلم فاصل من اللحظات السعيدة بطولة هشام ماجد المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض، إذ تدور أحداثه في شكل تشويقي كوميدي عن السعادة من منظور الفقراء والأغنياء.

إيرادات فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق أمس مليون و126 ألف جنيه، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام الأخرى المشاركة بدور العرض، واحتفظ بهذا الترتيب منذ انطلاق عرضه في موسم خريطة أفلام عيد الفطر 2024 .

يأتي فيلم فاصل من اللحظات السعيدة بعد فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف بالتعاون مع الفنان محمد ممدوح في أول بطولة مشتركة جمعت بينهما.

أبطال فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.