هشام ماجد: أنا وأحمد فهمي وشيكو عمرنا ما هنرجع زي زمان

كشف الفنان هشام ماجد عن بدايته في العمل الفني مع الثنائي شيكو وأحمد فهمي قائلًا: «لما عملنا ورقة شفرة كان كل واحد بيشتغل جنب شغلانة تانية، وكنا سايبينها على الله، وأول واحد ادالنا فرصة هو محمد حفظي، وأول حاجة عملناها كانت أفيش وتقفيش، كنا بناخد على كتابة الحلقة 800 جنيه وتمثيل 300 جنيه، وشيكو كان رافض الشغل معانا وكان عايز يكمل مهندس، وهو كان عنصر مهم جدًا، وهو أقوى واحد فينا في التمثيل».

وقال هشام ماجد، عن فكرة انفصال الثلاثي، خلال استضافته ببرنامج «أسرار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: «احنا اصحاب من الجامعة، ولما جينا نعمل الرجل العناب فيلم، بعد ما عملناه مسلسل خلاص، اتفقنا أن أحمد فهمي هو اللي هيكتب هو وشريف نجيب بس، عشان ميحصلش مشاكل، ولما فهمي كتب الفيلم، انا وشيكو كنا عندنا اعتراضات على الفيلم، وفهمي شاف أن ده عدم تقدير له، فـ قفشنا في الجزء ده، وقررنا أننا منعملش الفيلم سوا، وفهمي قرر ينفصل ويشتغل لوحده».

وأضاف ماجد قائلًا: «كان بقالنا كتير بيحصل خناقات بس ومبتبانش للناس، وطول الوقت كان فيه خلافات، ومفيش فرقة مبيحصلش فيها خلافات، ومحدش بيكمل، وقليل اللي بيكمل، يعني بيتلز مكملوش، وبرضو بنتخانق أنا وشيكو بس مبتوصلش إننا ننفصل، وممكن نشتغل مع بعض احنا التلاتة، بس منرجعش نبقى فرقة تاني، لأن خلاص كل واحد عمل شغل لوحده ونجح».

برنامج «أسرار» تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.