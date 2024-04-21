تراجع أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد.. «اعرف وصل لكام»

شهدت أسعار السكر اليوم الأحد 21-4-2024 تراجعا ملحوظا في مختلف السلاسل التجارية، إذ بلغت نسبة التراجع نحو 32% في عددٍ من السلاسل والمحال التجارية المشهورة، وكذا أسعار السلع والمواد الغذائية.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السكر في عددٍ من المحال التجارية المعروفة، وفقا لبيان الغرف التجارية، على النحو التالي:

أسعار السكر اليوم في كارفور

ريحانة سكر أبيض كيلوجرام يسجل نحو 25.75 جنيه.

سجل متوسط سعر عبوة الزيت عباد الشمس أصناف متنوعة لتر نحو 92.82 جنيه.

أسعار السكر في سلسلة محال بيم

- تراجع سعر السكر اليوم ليسجل نحو 27 جنيها لـ«سكر شفيق 1 ك».

جاء متوسط سعر زجاجة زيت خليط حلوة الـ700 مل بنحو 59.95 جنيه، بدلا من 63.95 جنيه.

سجل سعر سمن نباتي روابي 350 جراما بنحو 37.45 جنيه، بدلا من 42.95 جنيه.

سلسلة محال الفرجاني

- تراجع سعر السكر اليوم «سكر أبيض 1 ك» ليسجل نحو 27 جنيها بدلاً من 39.95 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 32%.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

توفر وزارة التموين السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.