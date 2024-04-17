تراجع أسعار السكر في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار السكر في الأسواق والمنافذ الحكومية، عقب مبادرة اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية لخفض الأسعار بنسبة 30% تلبية لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أسعار السكر

وترصد السطور التالية أسعار السكر اليوم الأربعاء 17-4-2024، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر اليوم

وأوضحت البوابة، أنّ أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية سجلت نحو 40.50 جنيه للكيلو بتراجع 4.22%، بينما يباع السكر في المنافذ والمعارض بـ27 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو السكر على بطاقات التموين

وتوفر وزارة التموين السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، إضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.

أسعار الأرز السائب

وبحسب البوابة، فإنّ أسعار الأرز السائب شهدت اليوم الأربعاء 17-4-2024، تراجعًا طفيفًا بنحو 0.29%، فيما سجل متوسط سعر السلعة نحو 30 جنيهًا للكيلو.

تراجع أسعار الفول الصحيح السائب

وبحسب البوابة، فإن أسعار الفول الصحيح السائب شهدت اليوم الأربعاء، تراجعًا، فيما تراجع السعر بنحو 2.43% للكيلو، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 45.64 جنيهًا للكيلو.

أسعار الشاي

وبحسب البوابة، فإنّ أسعار الشاي شهدت اليوم تراجعًا طفيفا، فيما تراجع السعر بنحو 1.13% للكيلو، ليسجل متوسط سعر العبوة 40 جرامًا نحو 11.36 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار زيت عباد الشمس

وبحسب البوابة، فإنّ أسعار زيت عباد الشمس شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض السعر بنحو 5.46% للتر، ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 92.48 جنيه للكيلو.