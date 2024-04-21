حورية فرغلي بعد تقديم مسرحية رابونزل بالمصري: «أنا في قمة السعادة»

عبرت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها الكبيرة بعد وقوفها على المسرح للمرة الأولى، بتقديم مسرحية «رابونزل بالمصري»، على خشبة مسرح الهوسابير، يومي 19 و20 أبريل.

حورية فرغلي تعلن وقوفها على المسرح للمرة الأولى

ونشرت حورية فرغلي فيديو لها مع الجمهور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وظهرت خلاله مع الأطفال وعددا من الجمهور، بعدما التفوا حولها من أجل الحصول على صور تذكارية، وعلقت عليها قائلة: «أنا في قمة السعادة».

حورية فرغلي وتجسيدها شخصية أميرة ديزني

وقد سبق وعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة رابونزل، من فيلم Tangled، في المسرحية.

أخر أعمال حورية فرغلي

كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل «أيام»، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.