عضو بـ«النواب»: خفض أسعار السلع الأساسية يكشف جهود الدولة لمواجهة التضخم

قال أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إنّ توجهات الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 27%، وخفض سعر رغيف الخبز السياحي بدءا من اليوم، خطوة مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

خفض أسعار السلع الأساسية

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية، أنّ خفض الأسعار سيستمر مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في المواني، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استمرارية الجهود وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.

تعميق الصناعة المحلية

وتابع نويصر، أنّ الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، للسيطرة على الزيادة في الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، ونشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.