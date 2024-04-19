بشرى سارة للمواطنين.. «الغرف التجارية»: انخفاض 30% في أسعار السلع الأساسية

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الدولة نجحت في الوصول إلى متوسط انخفاض في كل أسعار السلع بنسبة 22.50%، مشيرًا إلى أن ما يهم المواطن البسيط هي السلع الأساسية، التي تجاوزت نسبة التخفيض بها 27%، وهناك بعض السلع تجاوزت نسبة التخفيضات بها 30%.

أسعار السلع الأساسية

وأضاف «عز» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»: «السلع الأساسية التي تهم المواطن مثل الفول والزيت والعدس والمكرونة، وكل هذه السلع تجاوزت نسبة التخفيض بها 27%، وتقترب من انخفاض بنسبة 30%، والمهم هو الوفرة التي حدثت خلال الفترة الماضية».

وتابع: «بناء على توجيهات الرئيس السيسي كانت هناك خلية نحل تعمل، وتم عقد أكثر من 50 اجتماعًا بينهم أكثر من 10 اجتماعات برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التموين والتجارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، جميع المسئولين كانوا موجودين، وكان الهدف أن يبدأ المواطن المصري في الشعور بنتاج الإصلاح الاقتصادي».