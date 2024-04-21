القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لقاء مرتقب من محبي وعشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9 مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي، بعد ما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

فور انتهاء مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي، زاد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الإياب، الأمر الذي يشغل بال الكثيرون، ويرغبون في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف دوري أبطال إفريقيا، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف دوري أبطال إفريقيا

يمكنك الاستمتاع باللقاء الحاسم الذي يجمع ما بين الأهلي ومازيمبي في إياب نصف دوري أبطال إفريقيا، على مجموعة قنوات بي إن سبورتس إلى جانب قناة تايم سبورتس الأرضية، والتي أعلنت حصولها على حق البث مباشرة لإذاعة مباراة الأهلي ومازيمبي في إياب نصف دوري أبطال إفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS HD 6

القمر الصناعي :نايل سات

تردد القناة: 11054.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

جودة الصوت والصورة: HD.

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