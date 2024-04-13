ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة مدوية بشأن مصير الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ما بين عالم الفن والسياسة والرياضة، تطلق خبيرة الأبراج الشهيرة ليلى عبد اللطيف، توقعات وتنبؤات من حين لآخر، حيث اكتسبت شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد تحقق معظم توقعاتها، آخرها عدد من التنبؤات لعام 2024.

ومع وصول بطولة دوري أبطال إفريقيا محطتها قبل الأخيرة، بتحديد أطراف الدور نصف النهائي، بعدما اكتمل عقد المتأهلين الأربعة، حيث يواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، فيما يلتقي الترجي التونسي مع صن داونز الجنوب أفريقيا، أطلقت ليلى عبد اللطيف توقعات جديدة بشأن البطولة.

توقع جديد لـ ليلى عبد اللطيف بشأن دوري أبطال إفريقيا

موقع «mosaiquenews» التونسي، ألقى الضوء على توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن مباراة الترجي التونسي وصن داونز في نصف النهائي، والتي تحدد لهما يومي 20 و26 أبريل الجاري موعدا لمباراتي الذهاب والإياب، والتي يتحدد على إثرها الفريق المحتمل أن يواجه الأهلي في المباراة النهائية حال تأهله.

وتحت عنوان «مفاجأة مدوية من ليلى عبد اللطيف بشأن نتيجة مباراة الترجي وصن داونز النارية»، تحدث التقرير عن توقع خبيرة الأبراج بفوز الترجي وإقصاء الفريق الجنوب إفريقي، محذرة من خطورة الهجمات المرتدة على الفريق التونسي.

مفاجأة بشأن نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأوضحت ليلى عبد اللطيف: «استغلال الفرص والتحكم في رتم المباراة سيكون مفتاح فوز الترجي، وإقصاء صن داونز من البطولة».

وحال تأهل الأهلي وتخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، سيكون المنافس المحتمل هو الترجي التونسي حال تحقق توقع ليلى عبد اللطيف مرة أخرى.

وستكون مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي في الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري، على أن يكون موعد مباراة الإياب بالقاهرة يوم 26 من الشهر ذاته.