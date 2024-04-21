وزارة التموين تشن حملات مكثفة للرقابة على أسعار العيش السياحي.. اعرف الفينو بكام؟

حملات مكثفة شنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، اليوم، للرقابة على أسعار العيش السياحي، التي أعلن مجلس الوزراء تخفيضها، وفقا للاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، الذي نص على تخفيض سعر الفينو ورغيف العيش الحر.

التموين تراقب على أسعار العيش السياحي والفينو

ونوهت وزارة التموين بانتشار مكثف للحملات الرقابية بجميع مديرياتها على مستوى المحافظات بالتعاون مع حملات جهاز حماية المستهلك، للمرور على المخابز السياحية على مستوى المحافظات، للتأكد من التزام المخابز ببيع أسعار العيش الحر بنفس مواصفات الأوزان والأسعار التي تم إعلانها في مؤتمر رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي عقب اجتماعه مع أعضاء الاتحادات العام للغرف والشعبة العامة للمخابز.

ووفقا لما جرى إعلانه خلال مؤتمر صحفي مباشر لرئيس الوزراء الخميس الماضي، فإن حملات التموين تراقب على أسعار الخبز السياحي والفينو، لعقوبة المخابز غير الملتزمة بالأسعار التالية:

سعر رغيف الخبز الحر وزن 80 جرام 1.5 جنيه.

سعر رغيف الخبز الحر وزن 40 جرام 75 قرشا.

سعر رغيف الفينو الصغير وزن 35 جرام بسعر جنيه واحد.

سعر رغيف الفينو وزن 70 جرام بسعر.1.5 جنيه.

ووجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق، مشددا على أن الفترة المقبلة ستشهد مراقبة ومتابعة الأسواق، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخابز المخالفة، كما وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اللجنة العليا التي تم تشكيلها لمتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، بعد انخفاض أسعار الدقيق بما يقارب الــ 35% من 28 جنيها إلى 18 جنيها للكيلو بعد توفير الدولار والإفراجات الجمركية التي تمت مؤخراً.

عقوبة المخابز غير الملتزمة بالأسعار والأوزان

وحذر جهاز حماية المستهلك من عقوبات رادعة على المخالفين، مشيرا إلى أن العقوبات قد تصل إلى غرامة قدرها مليوني جنيه، وإلغاء رخصة عمل المخبز.