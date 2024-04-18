جنيه واحد فقط.. الحكومة تعلن أسعار العيش البلدي والفينو

تطبق الحكومة بدءا من يوم الأحد المقبل، أسعار العيش البلدي والفينو التي تم الاتفاق عليه مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، الذي نص على تخفيض سعر الفينو ورغيف الخبز الحر.

أسعار العيش البلدي والفينو

وحول أسعار العيش البلدي والفينو والخبز الحر بدءا من يوم الأحد المقبل، قال طارق حسين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إنه بعد الاجتماع مع وزير التموين تم الاتفاق على الأسعار التالية:

- سعر رغيف الخبز الحر وزن 80 جرام 1.5 جنيه.

- سعر رغيف الخبز الحر وزن 40 جرام 75 قرشا.

- سعر رغيف الفينو الصغير وزن 35 جرام بسعر جنيه واحد.

- سعر رغيف الفينو وزن 70 جرام بسعر.1.5 جنيه.

سعر طن الدقيق

ونوه رئيس غرفة صناعة الحبوب إن استقرار سعر الصرف ساهم في تخفيض سعر طن الدقيق الذي لا يتعدى حاليا 16 ألف جنيه.

استمرار مراقبة الأسواق

وفي السياق، وجه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، الجهات الرقابية بالاستمرار في مراقبة الأسواق، مشددا أن الفترة المقبلة ستشهد مراقبة ومتابعة الأسواق، قائلا: «أي نوع من التجاوز أو مخالفة يكون هناك تعامل معها في إطار القانون».

تجدر الإشارة إلى أن تخفيض سعر رغيف الفينو والخبز يعد أكبر تخفيض سيشهده السوق المحلي في سعر الخبز الحر، ليتم بيعه بالأسعار المقرر تطبيقها من يوم الأحد المقبل بدلا من وصول سعر رغيف الفينو 2 جنيه وسعر رغيف الخبز الحر 2 جنيه وربع.