«الزراعة» تنظم مؤتمرا عن «الأمن الغذائي ومواجهة التحديات» يوم 29 أبريل

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية، مؤتمرًا علميًا بعنوان «الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات» في الفترة من 29 -30 أبريل بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وقال الدكتور محمود حسانين، رئيس جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية إنَّ المؤتمر يهدف لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وطرق المواجهة مع خلال أساتذة متخصصين بالمراكز البحثية والجامعات، ويعرض أهم البحوث التطبيقية في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والصناعات الغذائية للخروج بتوصيات تطبيقية يمكن تنفيذها.

تحديات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة

وأوضح الدكتور محسن أبو رحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات نَّ المؤتمر يناقش عدة محاور أهمها تحديات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية المختلفة وأزمة الغذاء العالمية الحالية، والآثار التي تسبب فيها فيروس كورونا الذي ظهر في 2019، وعمل على تقليل حركة التجارة العالمية، وحدوث نقص في إمدادات الغذاء، مما حذى بمعظم الدول بالتفكير في الحلول المتاحة لتوفير الغذاء اعتمادًا على الموارد المحلية من الأراضي و المياه.

كما يناقش المؤتمر تحديات الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان، والمشاكل والمعوقات التي تواجه الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والأمراض والأوبئة ومحدودية الأعلاف وطبيعة المحتوى الغذائي للمخلفات.

كذلك يناقش المؤتمر الزراعة العضوية ودورها في الحفاظ على الاستدامة، إذ تعد الزراعة العضوية نهجًا متكاملًا للإنتاج يركز على المدخلات الطبيعية ويمنع استخدام الأسمدة المخلقة والمبيدات المخلقة.

ندرة المياه ومواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية المرتفعة

يناقش المؤتمر ندرة المياه ومواجهة التحديات المستقبلية والزيادة السكانية المرتفعة في مصر؛ والتي جعلت هناك حاجة ملحة إلى تيسير موارد مائية جديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لسد الاحتياجات الأساسية للسكان.

من بين المحاور التي يناقشها المؤتمر التغيرات المناخية، وتأثيرها على الخريطة المرضية والإنتاج الزراعي، والذكاء الاصطناعي ودوره في المجال الزراعي.