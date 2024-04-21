«آي صاغة»: 25 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2% في تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ووسط مزيج من عدم اليقين الجيوسياسي والغموض الاقتصادي.

تراجع محلي وارتفاع عالمي لأسعار الذهب

وقال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 25 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3280 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 48 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2343 دولارًا، ولامست مستوى 2410 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولارًا.

وأضاف «إمبابي»، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3720 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2790 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2170 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26040 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3265 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3255 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

توترات جيوسياسية وشكوك الاقتصادية

وأوضح «إمبابي»، أن الذهب، الذي يعد أصلًا وملاذًا آمنًا، ارتفع يوم الجمعة، مدفوعًا بمزيج من التوترات الجيوسياسية والشكوك الاقتصادية، حيث ارتفعت سعر الأوقية بالبورصة العالمية لمستوى 2,391 دولارًا، بعد أن لامس مستوى 2410 جنيهات، ما يعكس جاذبية المعدن في أوقات الاضطرابات.