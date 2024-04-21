جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 بجميع محافظات الجمهورية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 للترم الثاني، بدءا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المقبل، على أن تستمر امتحانات الإعدادية الأزهرية 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، وفيما يلي نستعرض جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 خلال منتصف الشهر المقبل ويكون الجدول وفقا لما يلي: يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024: يعقد امتحان الفقه - امتحان اللغة العربية نحو وصرف.

- يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024: يعقد امتحان القرآن الكريم وتجويده - امتحان الثقافة الإسلامية.

- يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: يعقد امتحان اللغة العربية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة - امتحان الهندسة.

- يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024: يعقد امتحان أصول الدين التفسير والحديث - امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2024: يعقد امتحان أصول الدين التوحيد والسيرة - امتحان العلوم.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024: يعقد امتحان الجبر - التربية الفنية - امتحان الحاسب الآلي.

- يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية - امتحان المستوى الرفيع.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024

وتعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني، من الساعة التاسعة صباحًا طبقًا للمواعيد المعلنة في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري 2024 الترم الثاني.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل الأزهري

وقد بدأ قطاع المعاهد الأزهرية، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لطلاب سنوات النقل بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، منذ أمس السبت الموافق 20 أبريل الجاري.