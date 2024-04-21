«أزهرية الشرقية»: لا شكاوى من امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي اليوم

سادت حالة من الهدوء والانتظام داخل لجان امتحانات النقل الإعدادي والابتدائي بمعاهد الشرقية الأزهرية، حيث تفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية؛ سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، في يومها الثاني الأحد، وذلك بعدد من لجان إدارتي شرق وغرب الزقازيق، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

توفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات

ووجه رئيس المنطقة الأزهرية بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب، وتهيئة كل سبل الراحة لأداء الامتحانات في مناخ مناسب، مشددًا على فرض الانضباط داخل اللجان.

وأشار «الجنيدي» إلى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات في صفوف النقل؛ للتواصل والرد علي أي استفسارات على الفور.

لا شكاوى في اليوم الثاني للامتحانات

يُذكر أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا الامتحان اليوم الثاني في مادتي التربية الإسلامية والدرسات الاجتماعية، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان اليوم في مادتي أصول الدين (ورقة أولى)، والعلوم.

ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية والرئسية أي شكوي بخصوص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أو خروج الأسئلة عن المناهج المقررة.