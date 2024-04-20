برلماني: تعديل قانون الزراعة يتضمن استخدام الهندسة الوراثية في استنباط محاصيل الأعلاف

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القوافل البيطرية والإرشادية في توعية مربي الماشية والمزارعين، بزيادة حجم الإنتاج الحيواني والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

جهود كبيرة من الدولة لتنظيم القوافل البيطرية

وقال الحصري، في تصريحات له على هامش تنظيم قافلة بيطرية وإرشادية، اليوم، بقرية طوخ الأقلام بالدقهلية، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم تلك القوافل البيطرية والإرشادية بهدف توعية صغار المربين وتذليل أي عقبات أمامهم لضمان التوسع في الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى أن نسبة شريحة صغار المزارعين تمثل النسبة الأكبر في حجم الثروة الحيوانية بمصر.

وأضاف أن صغار المزارعين الأبطال الحقيقيين في سلسلة الإنتاج الزراعي والحيواني بمصر، متابعا أنهم لم يتخلوا يوما عن أداء دورهم في توفير الأمن الغذائي؛ الأمر الذي كان له تأثير كبير في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن مصر تمتلك الموارد الطبيعية التي تؤهلها للتوسع الزراعي، بالإضافة إلى جهود مراكز البحوث الزراعية التي تقوم باستباط أصناف تتحمل التغيرات المناخية وملوحة المياه، وتستهدف زيادة الإنتاجية، مستشهدا بمحصول الأرز، حيث تم استنباط أصناف أرز جديدة، تستهلك كميات قليلة من المياه وتستغرق وقتا أقل في الزراعة وتنتج كميات أكبر، وكذلك محصول القمح، تم استنباط أصناف تنتج نحو 20 إردبا للفدان، بعدما كان حجم الإنتاج 10 إردبات فقط.

تعديل قانون الزراعة

وأعلن الحصري، أن الفترة المقبلة تشهد تعديلا في قانون الزراعة، ويتضمن التعديل السماح باستخدام الهندسة الوراثية في استنباط أصناف محاصيل الأعلاف، تكون أكثر إنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل درجات ملوحة المياه، بما يحقق خطة الدولة في توفير الأعلاف للثروة الحيوانية، وتوفير العملة الأجنبية.

وجاءت القافلة البيطرية والإرشادية بقرية طوخ الأقلام بالسنبلاوين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة السمكية والحيوانية بمجلس النواب، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ومديرية الزراعة بالدقهلية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبالتنسيق مع حزب مستقبل وطن.