توصيات عاجلة من «الزراعة» للتعامل مع النباتات الطبية والعطرية

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين، نشرة إرشادية بالتوصيات الفنية التي يجب على مزارعي النباتات الطبية والعطرية مراعاتها؛ لتفادي أية تأثيرات سلبية على زراعاتهم خلال الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد حاليا، وجاءت التوصيات الفنية كالتالي:

1. الالتزام التام بالري في موعده، وعدم التأخر أي كانت الأسباب، وعدم تعريض النباتات للعطش.

مواجهة زراعة أي شتلات خلال الموجة الحارة

2. نظرا لبدء نشاط معظم الحشرات الضارة كالمن والأكاروس والتوتا أبسليوتا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، فيجب مراقبة النباتات جيدا، والتبليغ عن ظهور أي إصابات فورا.

3. تجنب زراعة أي شتلات خلال هذه الموجة الحارة، ويفضل أن تجري الزراعة بعد انتهاء هذه الموجة، واستقرار الأجواء.

4. التصوير الفوري لأي عرض مورفولوجي أو فسيولوجي غريب، وإرسال الصور للمتخصصين، لتحديد الأسباب وطريقة التعامل.

5. بالنسبة للزراعات غير العضوية يفضل الرش ببعض المركبات الكيميائية، مثل سيليكات البوتاسيوم أو سيليكات الألمونيوم، وكل ذلك يعمل على انعكاس الحرارة وخفض معدل النتح كما يمكن الرش بحمض السالسيلك أو الستريك (ملح الليمون)، أو سيليكات الألومنيوم، وهذا يقلل من أضرار الحرارة المرتفعة.

6. بالنسبة للزراعات العضوية يمكن الرش بمادة بيورشيد، وهي من كربونات الكالسيوم العضوية لتجنب الأثر السيىء للحرارة العالية.

إرشادات بشأن الري

7. يجب عدم الرى في فترات الظهيرة، وفترات سطوع الشمس قدر الإمكان، ويكون الري من الفجر حتى الصباح، أو قبل المغرب بساعة.

8. ينصح بتظليل أحواض مياه الري، لتخفيف درجة حرارتها حتى لا تضر بالنباتات.

9. ينصح بري النباتات المكشوفة مساء، وبكمية وافرة من المياه، وعدم التهاون في الاحتياجات المائية.

10- ينصح بعدم التسميد في أثناء موجة الحر؛ لتأثيرها الضار في النباتات.

ضرورة المراقبة الجيدة للنباتات

11- التشديد على ضرورة المراقبة الجيدة للنباتات، وملاحظة الاصابة الحشرية والفطرية، التي تنشط وتزداد في هذه الأجواء، حتى يتسنى اتخاذ إجراءات المكافحة المبكرة، والسيطرة على الإصابات.

12- تقريب فترات الري خاصة للمحاصيل حديثة الزراعة أو الشتل، وفي حالة الري بالتنقيط يمكن الري على فترات (صباحا ومساءً وبكميات أقل)، وتحت أي حال لا ينصح بالري أثناء فترة الظهيرة عند وجود موجة شديدة الحرارة (عدا أن يكون مصدر إدارة الري هي الطاقة الشمسية)؛ لأن فترة الظهيرة هي أعلى فترة لكفاءة المنظومة).

13- ضرورة تقارب فترات الري، ويكون الري على «شيفتات» في اليوم الواحد، وكذلك البعد عن الري فترة الظهيرة.