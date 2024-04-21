تراجع أسعار 16 سلعة غذائية في الأسواق اليوم.. اعرف التفاصيل

تراجعت أسعار السلع اليوم الأحد 21-4-2024 في الأسواق المحلية، حيث سجلت السلع انخفاضًا في عدّة أنواع أهمها الزيت والسكر والأرز والفول والشاي، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار السلع الغذائية التي تراجعت في الأسواق المحلية اليوم الأحد 21-4-2024، وفق آخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق

وسجل متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 34.71 جنيه في الأسواق، بنسبة تراجع سجلت 1.59 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الفول المعبأ بنحو 54.28 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 5.85 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ 28.64 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 1.86 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر عبوة زيت عباد الشمس «أصناف متنوعة» الـ1 لتر نحو 92.82 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 5.01 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو السكر ليسجل 27 جنيها في الأسواق للمستهلكين.

بلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بنحو 30.6 جنيه بالأسواق، متراجعة 1.18 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو العدس المبأ (الصحيح) 62.5 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 14.3 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كرتونة البيض البلدي 172.87 جنيه، بنسبة انخفاض 4.31 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الشاي 246.13 جنيه، بنسبة تراجع 17.02 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر عبوة زيت ذرة أصناف متنوعة الـ1 لتر 115.27 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت نحو 8.53 جنيه للمستهلك.

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض بنحو 130.06 جنيه بالأسواق، بنسبة تراجع 5.66 جنيه للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بنحو 247.2 جنيه، بنسبة تراجع 2.95 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع نحو 191.5 جنيه، لتسجل نسبة انخفاضا بقيمة 5.89 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر الجبن الشيدر الـ1 كجم بنحو 282.6 جنيه، بنسبة تراجع 6.84 جنيه للمستهلك.

أسعار السمك اليوم

جاء متوسط سعر كيلو الجمبري الجامبو 460.91 جنيه، بنسبة تراجع 9.92 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو السمك الكابوريا 115 جنيها، بنسبة انخفاض جنيه للمستهلك.