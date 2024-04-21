محافظ بورسعيد: حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرار تخفيض سعر الخبز السياحي

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، على مديرية التموين، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

إعلان أسعار وأوزان الخبز

وأكد «الغضبان» على إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر، تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق حرصًا على مصالح المواطنين، وكذلك وفقا للقرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحي بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقرب من 35%.

رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا

وأعلن محافظ بورسعيد، تطبيق القرار الخاص بأسعار الخبز السياحي الجديدة اعتبارا من اليوم الأحد، على أن يكون سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جراما بـ150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ75 قرشا، ورغيف الخبز 25 جراما بـ50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، و150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما.