«التموين» تبحث إدارة الصوامع بالتكنولوجيا: تعمل منذ توريد القمح حتى رغيف الخبز

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن المشروعات التي تتم بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، وبينها موقف اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالموافقة على اتفاقية المنحة المقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للصوامع والتخزين، لإنشاء وتطوير 6 صوامع في 6 محافظات، وبإجمالي طاقة تخزينية قدرها 420 ألف طن من صوامع الحبوب، إضافة إلى توريد المجففات إلى المواقع.

وزارة التموين مع البعثة الفرنسية

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مع إيريك شوفالييه سفير فرنسا في مصر، وبسكال فورت المستشار الاقتصادي رئيس البعثة الاقتصادية، وكليمنس فيدال رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة هبه السيد معاون الوزير للاستثمار.

منظومة الصوامع

وأوضحت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، أنّ اللقاء تطرق إلى توفير أحدث الأساليب التكنولوجية لمنظومة الصوامع، من خلال ربط حلقات التداول وميكنتها وصولا إلى ضمان الرقابة عليها إلكترونيا، من خلال منظومة حديثة تتضمن البيانات والمعلومات الحالية والمستقبلية المتوقعة، بدءا من ورود الأقماح حتى مرحلة وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه، لتسهيل عمليات المتابعة والمراقبة والحوكمة لمنظومة الخبز، وإمداد الجهات المختصة بالمعلومات اللازمة في حينه، موضحة أنّ طبيعة العمل السابقة كانت تعتمد على النظام الورقي والذي يحتاج إلى الكثير من الوقت والمجهود.

وأكد وزير التموين، أنّ العلاقات المصرية الفرنسية تقوم على أسس تاريخية وحضارية وثقافية، كما تتميز العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والمتانة، وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة هائلة وكبيرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية.