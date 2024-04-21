مديريات التضامن تكشف عن ضوابط حج الجمعيات الأهلية 2024 

كثفت مديريات التضامن الاجتماعي، الاستعدادات الخاصة بحج الجمعيات الأهلية 2024، وفق الضوابط التي حددتها وزارة التضامن، حيث شددت المديريات على الحجاج بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسيير الرحلات والاطلاع على دليل الحجاج المدون به جميع الإجابات على أي استفسارات خاصة برحلات الحج.

قاعدة بيانات خاصة بالحجاج

وبدأت مديريات التضامن، عقد اجتماعات مع مشرفي بعثات الحج، وتوعيتهم بجميع الضوابط الخاصة بالرحلات، وعملت المديريات على تدشين قاعدة بيانات خاصة بالحجاج تتضمن كافة البيانات الأساسية بهم، وخلال الاجتماعات شددت المديريات على ضرورة سرعة التواصل بكافة الحجاج لاستيفاء البيانات الأساسية.

ومن ضمن التعليمات التي شددت عليها اجتماعات المديريات، ضرورة التعارف المبدئي على الحجاج تمهيدا للاجتماع الأول بهم ووضع آليات العمل فيما بين المشرفين وتقسيم المهام وضع خطة وأجندة عمل لمشرفي كل محافظة وطرق التواصل المرحلية لمهام المشرفين.

تسليم الكشوف الخاصة بكل مشرف

وبدأت المديريات تسليم الكشوف الخاصة بكل مشرف للبدء في التواصل مع الحجاج لاتخاذ اللازم، والبدء في تنفيذ المهام المُكلف بها خاصة بتوعية الحجاج بتفاصيل الرحلات.

وعلى صعيد آخر، اختارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد حسين، وكيل وزارة التضامن بالأقصر، ليتولى مهام وتكليفات رئاسة بعثة حجاج بيت الله الحرام بمحافظة الأقصر هذا العام.