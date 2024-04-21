«زراعة الدقهلية»: محصول القمح خلال الموسم الجاري «مبشر بالخير»

قال مدير إدارة الزراعة بمحافظة الدقهلية، صلاح عبد الهادي، إنّ محصول القمح خلال الموسم الجاري هو نتاج جهود 6 أشهر، نتيجة التزام المُزارع بالسياسة الصنفية، والتزامه بمواعيد الري والتسميد المتوازن، وتنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات التي تصيب محصول القمح.

الالتزام بالتوصيات المحددة من قبل وزارة الزراعة

وخلال تصريحات في تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أضاف عبد الهادي أن الالتزام بالتوصيات المحددة من قبل الوزارة، أدى إلى زيادة الإنتاج بمعدل أعلى من العام الماضي، بمقدار 2 أردب لكل وحدة مساحة، مواصلا: «هذا العام المحصول مُبشر بالخير، رغم أن المساحة المنزرعة أقل من العام الماضي بـ20 ألف فدان، إلا أن الإنتاج سيضاهي إنتاج العام الأسبق، نظرا إلى درجات الحرارة المناسبة وتنفيذ التوصيات».

حصاد القمح

وتابع: «حبة القمح وزنها عالي، وده جعل المحصول يزيد بنسبة 20 أردب لكل فدان»، معربا عن سعادته باهتمام الدولة المصرية بالمزارع المصري من خلال رفع سعر توريد القمح من 1500 إلى 2000 جنيه للفدان.