«الزراعة»: توافر تقاوي القمح المعتمدة في جميع المحافظات لأول مرة

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ موسم نمو القمح هذا العام مميز جدا، ولم يشهد أي إصابة بالأمراض.

موسم حصاد القمح

وأضاف «جاد» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «بدأنا موسم الحصاد بعد عيد الفطر المبارك في كل محافظات الجمهورية، والبوادر الأولية للحصاد تقول بأن لدينا محصول أعلى من السنوات السابقة».

المحصول أعلى من أي عام مضى

وتابع وكيل معهد المحاصيل الحقلية: «الأصناف الجديدة التي استنبطتها ووزعتها الوزارة على المزارعين عالية الإنتاج ومقاومة للتغيرات المناخية بدأ المزارع يشعر بها في كل المحافظات، والتقدير الأولي هو أن المحصول في هذا العام سيكون أعلى من أي عام مضى».

وأوضح: «لأول مرة نغطي بنسبة 100% على مستوى الجمهورية بالتقاوي المعتمدة، وذلك قبل الزراعة بشهر واحد وكلها أصناف حديثة عالية الإنتاج مقاومة للتغيرات المناخية».