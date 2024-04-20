ضبط 122 مخالفة تموينية في حملات مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن إدارة الرقابة التموينية، حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات، وتحرير محاضر بها، من أجل معاقبة المخالفين.

حملات تموينية في الدقهلية

أوضح دايرة، أن الحملات التموينية جاءت على مختلف المراكز التموينية، من خلال زيارة المخابز والأسواق، وتمكنت من ضبط نحو 122 مخالفة متنوعة.

وجاءت الحملات في مركز الجمالية ومركز ميت غمر والمنصورة ودكرنس والمطرية، إذ جرى المرور على عدد 130 مخبزا، للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ضبط 122 مخالفة تموينية

أضاف أنه جرى تحرير عدد 82 مخالفة في الرقابة على المخابز، و40 في الرقابة على الأسواق وبيانها كالآتي:

المخابز:

عدد 1 محضر عدم وجود قائمة.

عدد 2 محضر توقف عن الانتاج .

محضر عدم نظافة أدوات العجين.

عدد 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

عدد 8 محاضر تصرف في دقيق ( 47 شيكارة).

34 محاضر عدم مطابقة للمواصفات .

عدد 31 محضر نقص وزن ما بين 9-24 جم

عدد 1 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين

عدد 1 محضر تجميع دقيق 5شيكارة

الأسواق:

عدد 17 محضرا عدم إعلان عن الاسعار.

عدد 1 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية .

عدد 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية .

عدد 4 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

عدد 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر).

عدد 3 محاضر سلع مجهولة المصدر.

عدد 2 محضر غش تجاري بالدقهلية.