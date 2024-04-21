تعرف على مزايا بطاقة «فيزا الكترون» وشروط الحصول عليها

بطاقة فيزا الكترون، هي بطاقة خصم مرتبطة بحساب جاري للعميل، تُستخدم للسحب النقدي وسداد قيمة المشتريات في جميع أنحاء العالم عبر شبكة فيزا العالمية، وتُعتبر وسيلة مريحة وآمنة للتعامل المالي عبر الإنترنت وفي المتاجر العالمية.

وتوفر البطاقة مزايا متعددة للعملاء، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الأموال والتحكم في النفقات، بالإضافة إلى إمكانية الاستخدام العالمي والتوفير على الرسوم عند السفر إلى الخارج.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية المزايا والشروط حول بطاقة فيزا الكترون البنكية، وفقا لعدد من مواقع البنوك علي الإنترنت.

مزايا بطاقة فيزا الكترون البنكية

1. تقنية حديثة ومتطورة: تتمتع بطاقة فيزا الجديدة بتقنية حديثة ومتطورة، ما يجعلها متوافقة مع المعايير العالمية في مجال الدفع الإلكتروني.

2. دقة وأمان عاليين: تتميز البطاقة بمستوى عال من الدقة والأمان، حيث توفر حماية قوية للمعلومات الشخصية والمالية لحامل البطاقة.

3. استخدام عالمي: يمكن لحاملي البطاقة الذكية سحب النقود عبر الصراف الآلي وتسديد قيمة المشتريات عبر نقاط البيع، التي تحمل شعار فيزا من أي مكان في العالم.

4. مرونة في تعدد العملات: يمكن لحامل البطاقة السحب بأي عملة مهما كان نوع عملة الحساب المرتبط بها البطاقة، ما يوفر مزيدًا من المرونة والراحة في الاستخدام.

5. إصدار بطاقة بدل فاقد: في حالة فقد البطاقة، يحق لعملائنا الكرام إصدار بطاقة بدل فاقد للحفاظ على راحتهم وأمانهم المالي.

6. صلاحية لمدة عامين: تحتفظ البطاقة بصلاحيتها لمدة عامين كاملين، ما يمنح العملاء مدة طويلة للاستفادة من الخدمات والتمتع بمزاياها.

شروط الحصول علي بطاقة فيزا الكترون البنكية

للحصول على البطاقة، يتوجب على المتقدم توفير الشروط والمستندات التالية:

1. حساب جاري بالريال أو الدولار في أحد البنوك المعتمدة، يجب أن يكون الحساب نشطًا ومستوفيًا للشروط المحددة.

2. هوية شخصية صالحة، مثل البطاقة الإلكترونية أو جواز السفر للوافدين، ويجب أن تكون صالحة وغير منتهية.

3. تعبئة نموذج طلب الخدمة وتوقيعه وفقًا لتعليمات البنك المصدر، يجب ملء النموذج بدقة وتوقيعه بالطريقة المطلوبة.

4. تقديم صورتين شخصيتين بحجم 4×6 وفقًا لمواصفات البنك، يجب أن تكون الصور ذات جودة عالية وتوافق متطلبات البنك.

5. دفع رسوم إصدار البطاقة والتي تبلغ قيمتها 1000 ريال، يتم دفع هذه الرسوم وفقًا لسياسة البنك المحددة.

6. يجب أن يكون لدى المتقدم رصيد في الحساب بحد أدنى مليون ريال أو ما يعادله بالعملات الأخرى، ويتم ذلك وفقًا لمتطلبات البنك وسياساته.