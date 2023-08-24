10 آلاف جنيه و«فيزا كارد».. تفاصيل مشروع «مسار» من البريد لدعم الطلاب المتفوقين

أعلن البريد المصري، اليوم، إطلاق مشروع «مسار» لدعم الطلاب المتفوقين دراسياً في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية، بهدف حثهم على استمرار النجاح والتفوق، إذ يسهم المشروع في تشجيع نحو 3.5 مليون طالب جامعي على مستوى الجمهورية على التفوق الدراسي ومواصلة النجاح.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن مشروع «مسار» لدعم المتفوقين، وفقا لما قالة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة، على هامش احتفالية كبرى أقامتها الهيئة لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، على مستوى الجمهورية؛ وذلك تتويجًا للجهد الذي بذلوه، والإنجاز الذي حققوه.

تفاصيل مشروع «مسار»

- «مسار» مشروع طموح تطلقه هيئة البريد لأول مرة لدعم الطلاب المتفوقين دراسياً في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.

تطبيق مشروع «مسار» على مرحلتين

المرحلة الأولى تشمل فتح حساب توفير بـ10 آلاف جنيه، إضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من المتفوقين إلى جانب دعم هؤلاء الطلاب خلال مراحلهم الجامعية في حال تفوقهم الدراسي بتقدير عام «جيد جدا» بـ10 آلاف جنيه كل عام بحد أقصى 6 سنوات - بحسب النظام التعليمي لكل كلية.

- المرحلة الثانية فتح حساب توفير مجاني، إضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي القادم.

- يستهدف تشجيع الطلاب لمواصلة التفوق والحفاظ على التميز.

- يهدف إلى دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية بمختلف فئاتها وتشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد للمحافظة على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية المقبلة.